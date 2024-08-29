Эксперты и горожане 30 августа поговорят о будущем Нижнекамска

В Нижнекамске 30 августа в рамках программы «Городские модераторы» и Камского книжного фестиваля «Смены» пройдет дискуссия «Город как мегапроект: Как менялся Нижнекамск и что ждет город в будущем». Встреча начнется в 18 часов на площади перед театральным комплексом «Джалиль» в сквере Лемаева.

Эксперты и гости обсудят, как менялся один из крупнейших российских промышленных городов, как на его развитие повлиял бизнес и локальные проекты, какие инициативы были реализованы и что еще нужно сделать, чтобы Нижнекамск стал привлекательным для потенциальных жителей и туристов. Также они поговорят о долгосрочном градопланировании и будущих проектах.

В качестве спикеров выступят руководитель аппарата совета Нижнекамского района Алина Хабибуллина, руководитель службы по связям с государственными органами в РТ (компания СИБУР) Станислав Мартыненко, главный редактор интернет-журнала Enter Данил Губайдуллин, сооснователь Центра современной культуры «Смена» Кирилл Маевский, историк архитектуры, экскурсовод, руководитель образовательной компании «Глазами инженера» Айрат Багаутдинов.

После выступления экспертов гости смогут задать вопросы о развитии Нижнекамска и предложить свои инициативы по наполнению и улучшению территории.

Вход по предварительной записи.