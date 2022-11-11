Эксперты: Гуманитарный груз из РТ в ЛНР — реальное воплощение ценностей русского мира

Гуманитарная помощь объемом более 100 тонн, отправленная из Татарстана в Лисичанск, — реальное воплощение ценностей российского мира, а именно сострадания и солидарности. Такое мнение доктор философских наук, профессор Олег Агапов высказал на площадке Экспертного клуба.

«Гуманитарный груз из Татарстана в ЛНР – это реальное воплощение ценностей русского/российского мира, а именно сострадания, сочувствия и солидарности, это залог нашей Победы против фашизма в современном мире», – сказал он.

Он также назвал оказываемую татарстанцами поддержку новым регионам страны важнейшим процессом по их интеграции в единое целое российского общества и реальным вкладом по сохранению мира, качества и уровня жизни для Лисичанска и других городов ЛНР.

Агапов отметил, что и в ходе и после Великой Отечественной войны граждане ТАССР помогали восстанавливать гражданскую и хозяйственную сферы бывшим в оккупации территориям Украины, Белоруссии и Прибалтики.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов подчеркнул, что очень важен в этом порыв людей. Несмотря на то, что большинство татарстанцев «только на карте видели эту точку под названием Лисичанск», это уже их родное место на земле.

«Теперь уже понятно, что освобождение Донбасса изначально было делом не только военных, но и всей страны. А граждане освобожденных территорий обретают своих земляков по всей России, в том числе и в нашей республике», – сказал депутат.

Кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин рассказал, что на пункты сбора с вещами и продуктами обратилось 319 жителей, в формировании приняли участие и около 90 представителей бизнеса Казани.

«Гуманитарная помощь играет ключевую роль в спасении жизней, уменьшению страданий и защите человеческого достоинства во время вооруженных конфликтов <…> Первое, что поражает – отношение наших жителей. Много людей откликнулось. Пункты сбора и центральный склад продолжат свою работу и после отправки первой колонны. Всего до конца года планируется собрать гуманитарную помощь еще как минимум для трех отправок», – отметил он.

Напомним, 10 ноября из Казани отправились пять фур с гумпомощью для жителей Лисичанска. За 10 дней казанцы и местные предприятия собрали 105 тонн продовольствия, бытовой химии, медикаментов и стройматериалов.