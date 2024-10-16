Эксперты GloraX Lab: бионические формы и зеленые кровли снижают уровень стресса

Фото предоставлено пресс-службой GloraX

Эксперты уникальной лаборатории продуктовых решений GloraX Lab рассказали, как бионические формы в архитектуре зданий и зеленые кровли влияют на самочувствие жителей. Оба решения нашли воплощение в проекте федерального девелопера GloraX в Казани - GloraX Экосити.

GloraX продолжает реализовывать в своих проектах подходы и новации, предложенные экспертами и учеными GloraX Lab – уникальной лаборатории продуктовых решений, созданной в апреле этого года. На базе исследований нейробиологов, психологов, врачей и спортивных консультантов GloraX создает в своих жилых проектах среду, повышающую эффективность деятельности человека, снижающую уровень стресса, повышающую качество жизни и внутреннее ощущение благополучия. По итогам 6 месяцев работы лаборатории были представлены первые решения, уже применяющиеся на практике в новых проектах девелопера.

Фото предоставлено пресс-службой GloraX

Работая над архитектурной концепцией GloraX Экосити, девелопер вдохновлялся окружением проекта. С одной стороны раскинулся лесопарк Кировского района, а с другой расположен волжский берег. Чтобы отразить природный код местности и образ течения реки, GloraX отдал предпочтение бионическим формам и плавным линиям в архитектуре и благоустройстве. Однако помимо эстетической функции, указанные решения имеют и научные обоснования благоприятного воздействия на самочувствие человека.

Эксперт GloraX Lab Василий Ключарев, ученый-нейробиолог, указывает на существующую связь между предпочтением искривленных, плавных линий и угрожающим характером резких линий в человеческом восприятии.

«Миндалевидное тело, структура мозга, которая участвует в обработке страха, более активна при наблюдении острых объектов по сравнению с их аналогами с изогнутым контуром. Именно мягкие, искривленные линии фасадов несут положительные ассоциации», - отмечает Василий Ключарев.

Ученый также обращает внимание на то, что монотонность и излишне минималистская обстановка заставляет человека чувствовать себя некомфортно. «Повторение монотонных, упрощенных фасадов в городской среде вызывает скуку. Физиологические признаки скуки характеризуются повышением частоты сердечных сокращений и уровня гормона кортизола. В проекте GloraX Экосити архитектура отличается разнообразием, плавностью линий за счет применения бионических форм, разной высотностью корпусов, что в совокупности позволит жителям чувствовать себя комфортно, в полной безопасности на территории комплекса», - заключает эксперт.

Фото предоставлено пресс-службой GloraX

Расположенный в окружении лесного массива GloraX Экосити даже с верхних этажей и террас будет выглядеть максимально зеленым за счет благоустроенных кровель, покрытых газоном. Предлагая такое решение, эксперты GloraX Lab ссылаются на теорию знаменитого биолога и эколога Эдварда Уилсона, согласно которой люди обладают врожденной склонностью искать связи с природой, естественной средой обитания.

Василий Ключарев приводит дополнительное обоснование масштабному озеленению в проектах: «Вид из окон на урбанизированную среду может угнетать человека. Включение в проект зеленых кровель позволяет снижать уровень стресса жителей. Согласно теории восстановления внимания, природные объекты в жилой среде не перегружают наше внимание и позволяют восстановиться когнитивным ресурсам, в то время как урбанизированная среда требует постоянной концентрации и истощает их».

Было проведено исследование, результаты которого показали, что, глядя на озелененные участки, люди чувствовали себя более комфортно и расслабленно, а также отмечали улучшение настроения.

«Идея проекта GloraX Lab в использовании научных знаний при проектировании жилой среды, их воплощении в дизайне и строительстве. С момента запуска лаборатории прошло полгода, и уже сейчас идеи экспертов находят применение не только в архитектуре, но и в концепции благоустройства проектов, дизайне мест общего пользования. Так, примером воплощенных бионических форм в GloraX Экосити могут служить плавные линии бульвара, пронизывающего квартал и визуально отсылающего к изгибам волжских берегов. Предметы интерьера с скругленными углами, например, скамейка в лобби, также способствуют созданию благоприятной для человека среды. С помощью подобных нехитрых решений, которые словно лежат на поверхности, можно значительно улучшить эмоциональное состояние жителей и гостей новых кварталов», – отметила Екатерина Ульянова, директор департамента маркетинга и продукта.

Фото предоставлено пресс-службой GloraX

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