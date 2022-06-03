Эксперты форума «Мой голос» обсудили новые форматы работы с избирателями

Фото: пресс-служба ЦИК Татарстана.

Избирательная система — это прежде всего люди, поэтому необходимо постоянно вести работу со всеми категориями избирателей. Об этом председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев сказал на форуме «Мой голос».

«Одна из наших задач — это работа с впервые голосующими и будущими избирателями, теми, кто сегодня учится в старших классах общеобразовательных учреждений и на первых курсах вузов, от кого зависит будущее нашей Родины», — добавил он.

Депутат Госдумы Олег Морозов также подчеркнул важность работы с молодыми и будущими избирателями.

«Много зависит от гражданской позиции подрастающего поколения. В Татарстане необходимость государственной молодежной политики осознали давно, — заявил парламентарий. — Сегодня принципиально важно объединить все лучшее, что накоплено в этой сфере и развернуть системную работу».

Во время дискуссии участники предложили создать Совет молодых избирателей. Замруководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов отметил, что взаимодействие системы образования и молодежных организаций дает положительный эффект.

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин напомнил, что татарстанские школьники в этом году впервые стали призерами Всероссийской олимпиады по избирательному праву и процессу «Софиум», а студент КНИТУ-КАИ — финалистом конкурса «Атмосфера». Министр отметил, что необходимо поддержать предложение о повышении качества проведения республиканского этапа олимпиады «Софиум» для того, чтобы в будущем году школьники из РТ стали не только призерами, но и победителями.

Заведующий кафедрой конституционного права КФУ Евгений Султанов рассказал, что ЦИК Татарстана вместе с Казанским федеральным университетом проводит Школу избирательного права для студентов. Спикер предложил подключить к этому проекту другие вузы республики.

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская призвала повысить внимание к маломобильным гражданам. «Учет интересов маломобильных граждан при планировании избирательных кампаний должен стать одним из критериев оценки эффективности работы соответствующих избирательных комиссий», — заявила она.

В ближайшее время будет сформирована рабочая группа по реализации инициатив, озвученных на форуме, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.