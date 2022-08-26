Эксперты: Форум «Сообщество» стал площадкой для диалога общества, бизнеса и власти

Форум «Сообщество», который прошел в Казани 24 и 25 августа, — это авторитетная площадка для диалога между обществом, бизнесом и властью. Об этом кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин сказал на платформе Экспертного клуба.

«Это площадка для неравнодушных к процессам, происходящим в гражданском обществе, и желающих принять участие в активном изменении страны», — подчеркнул он.

По его словам, интересным событием на форуме стала экспозиция «Успешные социальные проекты Республики Татарстан». Так, важным социальным проектом оказался «Дом без боли», направленный на паллиативную поддержку детей, стенд «В помощь семье», который был посвящен поддержке семей в трудных жизненных ситуациях, и др.

Доктор философских наук, профессор Олег Агапов отметил, что спецификой казанского форума стала разработка концепций и изучение практик межнациональных отношений, межрелигиозного диалога, поиска новых смыслов для общегражданской национальной идентичности.

Гендиректор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко подчеркнула, что форум стал важной площадкой для диалога между различными социальными группами России и других стран, а также местом для профессионального диалога.

«Было приятно встретиться и пообщаться с коллегами из музеев-заповедников „Куликово Поле“, „Царицыно“, „Казанский Кремль“, „Горки Ленинские“, Сарапульского музея-заповедника и других. Форум стал отличной площадкой для обмена мнениями между нами и поиска решений», — рассказала Руденко.

Председатель РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» Тимур Кадыров отметил, что участники форума также обсудили, какова роль НКО в международном сотрудничестве и проблемы сохранения языков народов России, ознакомились с лучшими практиками в развитии межэтнических отношений в стране.

«Я был свидетелем того, как на площадках форума „Сообщество“ в Казани, многие вопросы, в том числе и проблемные, решались на месте. Те вопросы, которые требуют детальной проработки, переходили в статус рабочих вопросов, по которым уже назначен ряд рабочих совещаний», — рассказал Кадыров.