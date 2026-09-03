Эксперты: «Единая Россия» укрепляет позиции среди активных избирателей

Партия «Единая Россия» демонстрирует рост поддержки среди электорально активных граждан, к такому выводу пришли эксперты ЭИСИ и ФоРГО на основе данных ВЦИОМ и ФОМ.

По данным ВЦИОМ, декларируемое голосование за «Единую Россию» составляет 36% с ростом по сравнению с предыдущими замерами. Показатели трех других партий стабильны: КПРФ, «Новые люди» и ЛДПР сохраняют уровень около 10–11%.

Согласно данным ФОМ, «Единая Россия» набирает 33% с небольшим ростом к предыдущей неделе. ЛДПР – 9%, КПРФ – 8%, «Новые люди» – 8%, «Справедливая Россия» – 4%. При пересчете на электорально активную часть аудитории ЛДПР – 8%, КПРФ – 11%, «Новые люди» – 8%, «Справедливая Россия» – 4%.

Таким образом, по оценкам экспертов, «Единая Россия» может получить 48–49% и даже преодолеть 50-процентный барьер. КПРФ с высокой вероятностью занимает второе место (около 15%). Судьба третьего места решится в борьбе между ЛДПР и «Новыми людьми». Эксперты связывают стабильное лидерство партии с укреплением позиций среди активных избирателей, которые традиционно определяют исход голосования. При этом распределение мест в парламенте и борьба за второе и третье места остаются в центре внимания.

Политологи Татарстана на площадке «Экспертного клуба» оценили предвыборную ситуацию и перспективы партий на предстоящих выборах в Госдуму. По их мнению, «Единая Россия» сохраняет стабильное лидерство за счет административного ресурса, региональной сети и позиционирования как «партии власти», способной обеспечивать стабильность и реализовывать социальные проекты. В условиях внешнеполитической напряженности это усиливает эффект «голосования за победителя».

Кандидат политических наук Зоя Силаева отметила, что «Единая Россия» имеет преимущество благодаря узнаваемости кандидатов и медийному доминированию.

«Борьба за второе место с высокой вероятностью останется за КПРФ, которая опирается на устойчивое ядро сторонников, особенно среди старшего поколения и в индустриальных и сельских регионах. Однако сюрприз возможен: если ЛДПР или "Новые люди" смогут предложить более привлекательную повестку для протестного и молодёжного электората, а также усилить региональные кампании сильными локальными лидерами, они могут оттянуть часть голосов у коммунистов», – сказала Силаева.

По ее словам, в Татарстане традиционно высокая поддержка «Единой России» связана с эффективной работой властей, акцентом на стабильность и крупные инфраструктурные проекты. КПРФ сохраняет ядро сторонников в отдельных промышленных городах, но ее результаты в республике ниже, чем во многих других регионах.

«ЛДПР и "Новые люди" имеют потенциал для роста, особенно в крупных городах, включая Казань, где выше доля колеблющихся избирателей и все больше заметен запрос на альтернативные политические предложения в социальной сфере», – добавила Силаева.

Заведующий кафедрой международных отношений КФУ, член Общественной палаты РТ Андрей Большаков отметил, что лидерство «ЕР» в кампании не вызывает сомнений. Социологические данные подтверждают рост поддержки партии по мере приближения к датам голосования. Партия претендует на 300 и более мандатов.

«Аутсайдером избирательной гонки выглядит пока "Справедливая Россия", которая не может продвинуться дальше показателя в 4,0–5,5 процента. Подобная ситуация может привести к тому, что партия, не имеющая своего лица, останется за пределами ГД РФ. Наиболее непонятная ситуация складывается в борьбе за второе место. Оно не гарантировано КПРФ, "Новые люди" и ЛДПР оказывают этой партии существенное противодействие», – сказал Большаков.

По его оценке, на конечный результат могут повлиять более яркая агитация, неожиданные события во время выборов и приход части электората от «Справедливой России». «Новые люди» могут рассчитывать на голоса снятого «Яблока», но их количество крайне невелико. В Татарстане единственным соперником «ЕР» было местное отделение КПРФ, однако ЛДПР и «Новые люди» могут несколько нарастить свои голоса.

Заместитель председателя Комиссии по правовым вопросам и общественному контролю ОП РТ Евгения Храмова назвала основным фактором лидерства партии легитимность и доверие народа, сформированное реальными делами на местах.

«Могут быть и сюрпризы в борьбе за второе место. На мой взгляд, очень сильны позиции у "Новых людей". Основной фактор, влияющий на избирателя у этой партии – открытость. Еще один ресурс – молодость, а избиратель всегда очень активно поддерживает новое, только что появившееся на избирательном рынке. И у такого политического продукта, как "Новые люди", есть все шансы на спринтовый рывок», – сказала Храмова.

По ее словам, региональные электоральные предпочтения в Татарстане коррелируют с общероссийскими. Республиканское гражданское общество находится в тесной связи с российским в вопросах традиционных ценностей и социально-экономической стабильности.

Выборы депутатов Государственной Думы РФ 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам. К участию в избирательной кампании допущено 10 официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».