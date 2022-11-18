Эксперты: Два неизвестных корабля рядом с «Северными потоками» могли заниматься разведкой

Два неизвестных корабля с выключенными транспондерами, которых заметили перед диверсией неподалеку от ниток «Северного потока», могли заниматься разведкой. Такое мнение высказал директор Балтийского фонда безопасности Отто Табунс в разговоре с Die Welt, передает РИА Новости.

По предположению Табунса, их задачей было убедиться, что поблизости нет гражданских или военных судов, «присутствие которых облегчило бы поиск виновных или позволило бы избежать жертв среди гражданского населения». Также эксперт заметил, что повреждения могли быть нанесены при помощи подводной лодки.

Научный сотрудник фонда «Наука и политика» Йоран Свистек (Берлин) заявил, что «любой, кто намеренно отключает транспондеры, пытается скрыть незаконную деятельность».

Ранее Wired, ссылаясь на аналитическую компанию Space Know, писало, что, в дни перед диверсией на «Северных потоках» рядом с ними проходили два неопознанных судна с отключенными датчиками. Аналитики писали, что корабли длиной 95-130 метров проходили в нескольких километрах от мест утечек на трубопроводах.

31 октября Президент РФ Владимир Путин сообщил, что «Газпром» был допущен к обследованию места подрыва газопроводов, глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Глава государства также назвал «очевидным терактом» взрывы на «Северных потоках».