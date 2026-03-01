Эксперты: дальний восток наиболее зависим от иранской нефти

Государства Восточной и Южной Азии, особенно Китай, Индия, Япония и Южная Корея, сильнее других зависят от поставок иранской нефти и транзита ближневосточного сырья через Ормузский пролив. Об этом РИА Новости рассказали опрошенные эксперты.

В субботу Корпус стражей исламской революции предупредил суда о небезопасности маршрута через пролив из-за ударов США, Израиля и Ирана. В воскресенье член высшего совещательного органа ИРИ Мохсен Резаи заявил, что торговля через пролив временно невозможна.

Доцент РЭУ имени Плеханова Павел Севостьянов отметил, что через Ормузский пролив ежесуточно проходит около 20 млн баррелей нефти — примерно пятая часть мирового потребления. По его словам, для ряда азиатских экономик доля ближневосточной нефти в импорте превышает 60–70%, поэтому любые перебои мгновенно сказываются на ценах и стоимости фрахта. Европа получает меньший физический объём, но ценовой шок от блокады ударит и по ней.

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов обратил внимание, что от поставок через Ормузский пролив напрямую зависят Китай, Индия, Турция и страны ЕС. Закрыв пролив, Иран фактически воздействует на глобальный рынок нефти, бензина и дизельного топлива.

Он подчеркнул, что у НПЗ в Китае, Индии, Турции и Европе есть определённый запас сырья, однако при затяжном конфликте его может не хватить. Аналитик допускает остановку заводов или вынужденное увеличение закупок у других поставщиков. По его мнению, Индия и Китай могут нарастить импорт из России, а Европе, вероятно, придётся искать альтернативы.

Хазанов также усомнился, что другие страны, например Нигерия, способны нарастить добычу до объёмов, необходимых крупным импортёрам ближневосточной нефти.