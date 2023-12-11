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Экономика 11 декабря 2023 12:03

Эксперты спрогнозировали дивиденды «Сбера» по итогам 2023 года

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Дивиденды «Сбера» по итогам 2023 года могут составить минимум 33 рубля на акцию. При текущей стоимости ценных бумаг (261 рубль за акцию) дивидендная доходность будет около 13%. Об этом заявила аналитик «Тинькофф Инвестиций» Ляйсян Хусяинова.

Она отметила, что месячное значение прибыли снизилось по отношению к предыдущему месяцу и год к году из-за замедления темпов роста кредитования. Причина «падения» объемов выдачи кредитов – ужесточение мер регулирования со стороны Центробанка.

При этом, как подчеркнула Хусяинова, на прошедшем Дне Инвестора менеджмент банка сохранил планку по выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли при достаточности капитала с учетом внутреннего буфера выше 13,3% (ранее — выше 11,5%). Еще она добавила, что рентабельность капитала по итогам года ожидается на уровне выше 22%.

Относительно стоимости акций «Сбера» аналитики прогнозируют, что ценные бумаги кредитной организации в 2024-м будут стоить около 296 рублей за акцию.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль «Сбера» за 11 месяцев по РПБУ превысила 1,3 трлн рублей.

#сбербанк #дивиденды #прогноз #прибыль
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