Эксперты спрогнозировали дивиденды «Сбера» по итогам 2023 года

Дивиденды «Сбера» по итогам 2023 года могут составить минимум 33 рубля на акцию. При текущей стоимости ценных бумаг (261 рубль за акцию) дивидендная доходность будет около 13%. Об этом заявила аналитик «Тинькофф Инвестиций» Ляйсян Хусяинова.

Она отметила, что месячное значение прибыли снизилось по отношению к предыдущему месяцу и год к году из-за замедления темпов роста кредитования. Причина «падения» объемов выдачи кредитов – ужесточение мер регулирования со стороны Центробанка.

При этом, как подчеркнула Хусяинова, на прошедшем Дне Инвестора менеджмент банка сохранил планку по выплате дивидендов в размере 50% от чистой прибыли при достаточности капитала с учетом внутреннего буфера выше 13,3% (ранее — выше 11,5%). Еще она добавила, что рентабельность капитала по итогам года ожидается на уровне выше 22%.

Относительно стоимости акций «Сбера» аналитики прогнозируют, что ценные бумаги кредитной организации в 2024-м будут стоить около 296 рублей за акцию.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль «Сбера» за 11 месяцев по РПБУ превысила 1,3 трлн рублей.