Эксперты ЦОК АПК в Татарстане рассказали, как выбрать качественные семена

Специалисты филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан дали рекомендации по выбору качественных семян и напомнили, что на урожайность влияет не только сорт, но и соблюдение агротехнологии, условия хранения и транспортировки.

«Необходимо соблюдение всех агротехнических приемов, рекомендуемых для производимого сорта, от выбора предшественника и далее при основной и предпосевной обработке почвы, внесении удобрений и микроэлементов, расчете нормы высева, выбора способа и сроков посева, ухода за посевами, сроков и способов уборки, послеуборочной доработки семян», – подчеркнула директор филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Татьяна Менликиева.

Эксперты также напомнили о требованиях закона «О семеноводстве» (ФЗ-454), вступившего в силу в сентябре 2023 года: документ регламентирует производство, реализацию и хранение семян и устанавливает требования к качеству семенного материала.

«Обращая внимание на проблему использования некондиционных семян, закон не допускает реализацию, если на партии семян не оформлены документы, удостоверяющие их сортовые и посевные показатели. Запрещается использовать при производстве семян сельскохозяйственных растений семена, содержащие генно-инженерно-модифицированные организмы, за исключением посева (посадки) таких семян для проведения экспертиз и научных исследований», – отметил заместитель директора филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Идрис Гатин.

В филиале добавили, что их испытательная лаборатория аккредитована на исследования сортовых и посевных качеств семян, а также на выявление ГМО в семенном материале.

Покупателям рекомендуют приобретать семена в специализированных магазинах, проверять маркировку (производитель, адрес, культура и сорт, масса/количество, номер партии, ГОСТ, дата фасовки), а также при возможности выбирать семена разных производителей. При сомнениях в качестве семян для консультации предлагают обращаться в филиал ЦОК АПК в Татарстане.