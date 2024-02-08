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Эксперты ЦИК Татарстана ответили на вопросы молодых людей о выборах
В лектории Присутственных мест Казанского Кремля состоялась встреча Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан с молодежными активистами вузов Казани «Молодежный код гражданственности» в рамках Года молодого избирателя, объявленного в избирательной системе РТ. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.
В ходе мероприятия обсуждались ключевые аспекты, связанные с участием молодежи в избирательном процессе, гражданским контролем на выборах и опыте общественных организаций. Со вступительным словом выступил председатель Экспертного совета при ЦИК РТ Роман Беляков. Он рассказал об основах избирательного процесса и нововведениях на президентских выборах 2024 года. Впервые голосующая молодежь задавала вопросы о роли наблюдателей, об инновации «Мобильный избиратель» и о том, каков молодой избиратель.
Вторым выступающим стал председатель исполнительного комитета Ассоциации юристов России» Тимур Какохо, который описал возможности участия в избирательном процессе.
«Уровень доверия к избирательным процедурам из года в год растет, в том числе благодаря усилиям Общественной палаты Республики Татарстан. Она является ключевым субъектом общественного контроля и дает широкие возможности для участия в электоральном процессе. Молодежь может не только реализовать свое конституционное право, но и изнутри увидеть работу избирательной системы — это первичная ступень в независимом контроле за выборами», — прокомментировал спикер вопрос о важности участия молодежи в выборах.
Помимо этого, был проведен тренинг по эффективности для клубов молодых избирателей, ведущим которого выступила молодежный тренер Дарина Фалелюхина. Важным событием стало и объявление о наборе активистов в Клуб молодых избирателей.
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