news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
26 мая 2021  12:18

Эксперты ЦЭТ расскажут альметьевцам, как освоиться на рынке электронной торговли

news_top_970_100

27 мая в Альметьевске состоится практическое занятие для бизнесменов «Интернет-торговля как будущее предпринимателей». Перед участниками выступят эксперты центра электронной торговли «Маркетплейс.Легко».

Российским и международным опытом онлайн-торговли поделятся председатель экспертного совета ЦЭТ, основатель бизнес-школы электронной коммерции iWENGO Юлиана Гордон и член экспертного совета ЦЭТ, заместитель директора макрорегиона Волга по электронной коммерции «Почты России» Павел Сергеев.

Мероприятие в Инженерном лицее Альметьевска начнется в 12.00. Для участия в нем необходима предварительная регистрация.

Кроме того, на занятии состоится награждение по итогам конкурса «Лучший предприниматель-2021».

По данным ЦЭТ, товары в Сети приобретают 2 млрд человек в мире, в том числе 57 млн — в России.

#предприниматели #электронная торговля
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное