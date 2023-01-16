Эксперты: Цены на такси в России в течение года вырастут в среднем на 20%

Эксперты прогнозируют рост на услуги такси в России. Это вязано с тем, что по итогам прошлого года российские таксопарки столкнулись с нехваткой или слишком высокой ценой на запчасти на фоне санкций. Это привело к тому, что теперь им придется обновлять парк машин, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на Общественный совет по развитию такси.

Помимо запчастей, возникла проблема с ростом затрат на содержание авто и их страхование. Отмечается, что более 80% Общественным советом по развитию такси представителей таксопарков по всей стране сообщили о том, что в ушедшем году испытывали проблемы с закупкой автозапчастей. При этом эксперты отмечают, что обновлять авто целесообразно раз в три года. Однако только 38% из 170 опрошенных представителей таксопарков планируют покупать новые машины в 2023 году.

Причины, по которым перевозчики не планируют обновлять свои автопарки, те же, что и с запчастями, — их высокая цена и дефицит, пояснили изданию в совете.

Рост цен на поездки в течение года в связи с растущими затратами на страховку и стоимостью запчастей составит 10-20%. При этом, по мнению экспертов, цены будут увеличиваться скорее постепенно, а не резко.

Напомним, в декабре Президент Владимир Путин подписал закон, регулирующий работу такси. Он устанавливает требования к водителю, а также к внешнему и внутреннему виду автомобиля, а также запрещает водителям работать без заключения трудовых договоров.