Эксперты: Центробанк на ближайшем заседании сохранит ставку на уровне 21% годовых

Центральный банк Российской Федерации с большей долей вероятности займет выжидательную позицию и не будет поднимать ключевую ставку на ближайшем заседании, которое состоится 14 февраля. Такое мнение общественно-политической газете «Республика Татарстан» высказал аналитик Газпромбанка Павел Бирюков.

«Несмотря на ухудшение показателей по инфляции, Банк России отмечает, что их природа временная, и считает, что для будущей инфляции гораздо важнее динамика кредитования. Если розничное кредитование замедляется с лета 2024 года, то корпоративное кредитование держалось на высоком уровне до ноября и замедлилось лишь в декабре. В отсутствие публичных данных за январь мы используем заявления официальных лиц, отмечавших, что в этом месяце динамика корпоративного кредитования складывалась ниже целевых ориентиров», – считает эксперт.

Аналитики банка ВТБ высказали аналогичное мнение и отметили, что ставка регулятора в 21%, вероятнее всего, сохранится.

«Основным источником роста спроса в экономике в 2023–2024 годах было кредитование. В ноябре – декабре наметились тенденции к его замедлению, что приводит к охлаждению спроса и снижению ценового давления. В логике решений по денежно-кредитной политике это может означать, что необходимая степень жесткости уже достигнута, дополнительное повышение ключевой ставки может не потребоваться. Однако если кредитование вернется к темпам роста 2023–2024 годов, может возникнуть необходимость в дальнейшем повышении ключевой ставки», – заявили в ВТБ.