Эксперты Биржи ЦТС и ФАС обсудили развитие биржевой торговли в нефтехимии

Развитие биржевой торговли в нефтехимии и формирование национальных ценовых индикаторов обсудили в Москве. Тема стала одной из ключевых на встрече с участием директора Казанского филиала и GR-директора Биржи ЦТС Дмитрия Золотова и начальника управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС России Елены Цышевской.

Спикеры напомнили, что с марта прошлого года действует совместный приказ ФАС и Минэнерго, обязывающий реализовывать на бирже четыре вида продукции – толуол, стирол, фенол и ортоксилол. По словам Дмитрия Золотова, этот механизм позволил сформировать значительный массив ценовой информации и задал направление для дальнейшего развития инструментов биржевой торговли.

Он отметил, что документ не только помог выполнить установленные нормативы, но и повысил интерес бизнеса к бирже как к эффективному инструменту ценообразования.

Елена Цышевская, в свою очередь, указала, что все указанные товары реализуются на бирже в необходимом объеме, а с 5 декабря ценовые индикаторы уже публикуются. Она также обратила внимание на то, что биржевой формат оказался востребованным как среди продавцов, так и среди покупателей, а сам приказ фактически открыл возможность выхода на биржу и для других видов продукции.

Говоря о формировании ценового суверенитета, представитель ФАС отметила, что система складывается по трем направлениям: биржевой сегмент, внебиржевой рынок и создаваемое в России ценовое агентство. Она напомнила, что с сентября прошлого года вступил в силу закон о товарных и финансовых индикаторах, который предусматривает трехлетний переходный период для формирования национальной системы.

В рамках этой работы, как уточнила Цышевская, 27 января на площадке ФАС прошло первое заседание межведомственной комиссии, где была утверждена методология расчета индикатора на золото. В дальнейшем планируется разработка методик по широкому перечню товаров, включая нефтепродукты, нефтехимию, уголь и древесину.

При этом, по ее словам, к обсуждению обязательно будут привлекать бизнес, поскольку именно участники рынка лучше всего понимают, как корректно формировать такие показатели.