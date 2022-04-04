Эксперты Банка ЗЕНИТ: Новые условия по льготной ипотеке восстановят спрос на недвижимость

Новые условия по льготной ипотеке восстановят спрос на недвижимость. Об этом сообщили начальник управления развития ипотечного кредитования Банка ЗЕНИТ Андрей Дьяков и директор по развитию ипотечного кредитования Банка ЗЕНИТ Мария Кузьмина в ходе круглого стола на экстренной встрече экспертов ипотечного рынка. Организатором мероприятия выступила компания BUSINESS SUMMIT OF FUTURE.

По словам Андрея Дьякова, повышение ставок по ипотеке на фоне роста ключевой ставки ЦБ привело к снижению спроса на данный вид кредитования. Тенденция может сохраниться, если ставки не пойдут вниз или до появления новых инструментов от участников рынка недвижимости и банков. Эксперт подчеркнул, что для поддержки первичного рынка жилья уже предпринят ряд мер.

«Строительная отрасль сегодня получает значимую поддержку от государства. С 1 апреля начала действовать расширенная льготная программа, в рамках которой максимальная сумма кредита выросла с 3 млн до 12 млн рублей. Теперь она охватывает до 80% объектов новостроек на рынке», — отметил Андрей Дьяков.

Мария Кузьмина рассказала о запуске новых продуктов для поддержки спроса на собственные программы на покупку недвижимости на первичном и вторичном рынке. Так, Банк ЗЕНИТ первым на рынке запустил опцию, которая позволяет снизить процентную ставку по ипотеке. Максимальное снижение ставки за весь срок действия договора составляет 8,8 процентного пункта. Клиенты могут воспользоваться услугой через 12 месяцев после оформления ипотеки, но не более трех раз за весь срок ее действия.

«Сегодня рынок требует оперативных решений. Мы запустили опцию, которая в будущем позволит нашим клиентам снизить финансовую нагрузку. Также в активном партнерстве со страховыми компаниями и участниками рынка недвижимости банк прорабатывает новые программы, которые помогут поддержать спрос на покупку квартиры в кредит», — добавила Мария Кузьмина.