Эксперты: 2025-й станет большим испытанием для любителей кофе в России

В конце ноября 2024-го зафиксировали уникальное явление: на бирже арабика подорожала на 80% за последние 2 года, или до 7,05 долларов за кг. Таких расценок не было с 1977-го, пишет РБК.

По словам гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чантурия, в два раза за последние 2 года подорожала и робуста. Напомним, что арабика и робуста – это основные сорта кофе. Причина роста цен – неблагоприятные условия во Вьетнаме и Бразилии (страны, в которых производят робусту и арабику, а после экспортируют в Россию). Так, Вьетнам потерял часть урожая из-за засухи и тайфуна, а Бразилия – только из-за засухи.

Причем неблагоприятная погода может спровоцировать снижение урожая и в текущем сезоне. Плохой урожай приводит к дефициту товара, а дефицит товара – к росту цен.

Еще одна причина подорожания – превышение спроса над предложением, ведь напиток становится все популярнее.

Третья причина роста цен – инфляция, которая привела к росту себестоимости выращивания, доставки и производства кофе, продолжает Чантурия.

Как следствие, эксперт прогнозирует, что 2025-й «будет большим испытанием для любителей кофе в России» из-за постоянного перерасчета цен.

В свою очередь, основатель One Price Coffee Сергей Румянцев заверил, что резко цены не вырастут, потому что производители и обжарщики закупают кофейные зерна по долгосрочным контрактам и делают напитки из зерен, которые остались на складах. А вот новые контракты уже заключат по обновленным расценкам. Но зерна по новым контрактам прибудут на рынок только к лету 2025-го, полагает гендиректор Coffee Like Дмитрий Плетнев.

В среднем кофе подорожал за последний год на 15%-20%. Дальнейший рост цен будет зависеть от финансовой модели кофеен: готовы ли они подвинуться или начать использовать смеси дешевле, готовы ли сильно поднять цены. Однако замена сортов может привести к ухудшению качества и вкуса, предупреждают эксперты. Но пока продавцы кофе постараются держать цены.

При этом рост цен не приведет к сильному сокращению спроса, продолжают аналитики. Потребители лишь могут сократить частоту покупок кофе, но не откажутся от напитка совсем. Также люди могут начать больше покапать альтернативных товаров — кофейные напитки на основе цикория или злаковых, а также классический чай, считают эксперты.