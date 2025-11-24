Экспертный совет обсудил защиту прав бездомных и контроль «рабочих домов» в Татарстане

Фото: пресс-служба Аппарата Уполномоченного по правам человека в РТ

В Аппарате Уполномоченного по правам человека в РТ прошло заседание секции Экспертного совета на тему «Защита прав лиц без определенного места жительства: вызовы и решения». На нем обсудили причины бездомности, эффективность существующих мер поддержки, работу «рабочих домов» и выработали рекомендации по улучшению социальной и правовой защиты таких граждан, сообщает пресс-служба Аппарата.

Причины попадания людей в ситуацию бездомности имеют комплексный характер. Более 60% случаев связаны с пагубными зависимостями, приводящими к семейным конфликтам и утрате жилья. Около 20% граждан оказываются на улице вследствие миграции в поисках работы и улучшения условий жизни.

Небольшая, но значимая доля людей лишается жилья после освобождения из мест лишения свободы или в результате мошеннических действий.

В рамках заседания представили ключевые направления деятельности Уполномоченного по правам человека по защите прав бездомных. Среди них: рассмотрение обращений граждан и самих лиц без определенного места жительства,; профилактическая и разъяснительная работа с мониторингом публикаций в СМИ; взаимодействие с общественными и благотворительными организациями по вопросам реабилитации и ресоциализации.

Правозащитная практика основывается на анализе обращений граждан и информации, полученной из различных систем мониторинга. За последние пять лет через ЕГИС «ГЛОНАСС+112» в Аппарат Уполномоченного поступило более 3 тыс. сообщений по теме бездомности.

Уполномоченный выстраивает устойчивое взаимодействие с Министерством здравоохранения РТ, Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ, Центром социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Милосердие», Центром социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Перекресток» в Набережных Челнах, ЦСР «Приют Человека», а также с бизнес-сообществом «Меценаты» по оказанию помощи и поддержки бездомным гражданам.

В течение года Аппарат Уполномоченного проводил анализ работы органов местного самоуправления и территориальных подразделений МВД России по Республике Татарстан по вопросам поддержки лиц без определенного места жительства.

Отметили положительный опыт муниципальных служб Набережныъ Челнов, где регулярные совместные рейды муниципальных служб и полиции позволили выявить и доставить в центры помощи 23 бездомных гражданина в текущем году.

Одним из ключевых вопросов заседания стала доступность плановой медицинской помощи для бездомных. Основные препятствия – отсутствие документов, удостоверяющих личность, и полиса ОМС, а также страх людей без определенного места жительства столкнуться с отказом из-за внешнего вида и запаха.

Кроме того, на заседании обсуждали вопросы, связанные с соблюдением трудовых и социальных прав граждан, проживающих и работающих в так называемых «рабочих домах». Уполномоченный отметила, что обращения поступают как из сервисов, так и напрямую в Аппарат, и указывают на возможные нарушения в таких организациях.

В 2025 году совместно с Прокуратурой РТ и МВД РТ были проведены выездные проверки 12 «рабочих домов», расположенных в Казани и Набережных Челнах. Проверки выявили, что многие объекты размещены в квартирах или в аварийных частных строениях, не имеющих необходимых условий для проживания и юридического статуса.

Отсутствие правового регулирования деятельности «рабочих домов» создает риски для безопасности граждан и способствует злоупотреблениям со стороны недобросовестных организаторов. Уполномоченный подчеркнула важность регулярного контроля, профилактики нарушений и обеспечения прозрачности деятельности таких объектов.

По итогам заседания были выработаны рекомендации, направленные на защиту прав бездомных и повышение прозрачности работы «рабочих домов». Среди них: усиление профилактики бездомности, расширение доступности социальных услуг и сопровождения, постоянная работа по выявлению лиц без определенного места жительства и оперативное реагирование на такие сигналы, информирование бездомных о правах и возможностях получения помощи, а также организация регулярных проверок и рейдов по адресам возможного размещения «рабочих домов».