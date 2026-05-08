Экспертный совет конкурса «Ты в игре» определил 34 финалиста VI сезона

Экспертный совет всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре» подвел итоги полуфинала и определил финалистов VI сезона, сообщили организаторы. Ими стали 34 проекта из 23 регионов России. Также завершилось народное голосование, победителем которого стал проект «Добрый футбол» из села Ловозеро Мурманской области.

В состав экспертного совета вошли олимпийские чемпионы, лидеры спортивной индустрии, государственные деятели и признанные специалисты в области управления спортивными проектами. Все 34 проекта прошли строгий отбор: сначала среди 6 133 заявок, поданных в этом году, а затем из числа 250 полуфиналистов, допущенных до образовательного акселератора.

Олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова отметила, что конкурс давно стал не просто соревнованием проектов о спорте и здоровом образе жизни, а настоящим двигателем массового спорта в стране. Финалисты – живой пример того, как одна идея способна увлечь тысячи людей. Авторы проектов получают реальную поддержку – образовательную, информационную и финансовую, а приобретенный опыт поможет им развивать спорт в своих регионах, добавила она.

Согласно сообщению, проекты-финалисты предлагают самые разные форматы: от дворовых секций и инклюзивных тренировок до цифровых платформ и уникальных спортивных мероприятий. Например, «Чистые Игры» из Ленинградской области превращают уборку территорий в командный спорт с судьями и рейтингом, а «Пятый Ночной турнир по баскетболу 3х3» из Ульяновской области делает уличный баскетбол городским событием для молодежи и работающих горожан.

Многие проекты открывают спорт для новых аудиторий: «Открытое небо» (Крым) вовлекает детей и подростков в гонки дронов, петербургский «ВсемБег» создает цифрового голосового тренера для незрячих спортсменов, донецкий «АФРИКА 2Х2» развивает всесезонный транспорт для бездорожья, а «Хоккейный папа» из Орловской области раскрывает возможности детского хоккея через медиа, музыку и семейную поддержку.

Министр спорта Нижегородской области Дмитрий Кабайло отметил, что конкурс дает возможность инициаторам спортивных проектов заявить о себе и вывести идеи на новый уровень. Проекты создают увлеченные люди, которые не просто придумывают нестандартные решения, но и каждый день вкладывают время и энергию в развитие спорта. Такие инициативы становятся эффективными инструментами вовлечения в занятия спортом детей, молодежи, семей, жителей мегаполисов, малых городов и сельских территорий, добавил он.

Победитель народного голосования (проходило на сайте тывигре.рф с 23 по 30 апреля) – проект «Добрый футбол» из Мурманской области в номинации «Точка старта». Автор, тренер Янис Шебут, более 15 лет развивает детский спорт в саамском селе за Полярным кругом, где футболом занимаются более сотни детей. В основе инициативы – система мотивации: за успехи в спорте, учебе и волонтерстве участники получают баллы и обменивают их на призы. Проект получит специальный приз от издания «Спорт Бизнес Консалтинг» – публикацию материала о своей инициативе.

Вице-президент «Опоры России» Артем Артемьев отметил, что статус финалиста – это не только шанс получить материальную поддержку, но и выход на новый уровень, возможность привлечь партнеров, найти единомышленников и закрепиться в спортивном сообществе. Примеры прошлых лет показывают, что участие в конкурсе помогает проектам развиваться и превращает локальные начинания в системные практики, добавил он.

Финалистов ждет образовательная программа, которая завершится защитой проектов. Победителей в номинациях и обладателя Гран-при (1 млн рублей) объявят в начале июня. Конкурс проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минспорта РФ по госпрограмме «Спорт России». За шесть сезонов подано более 27 тысяч заявок.