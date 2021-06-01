Экспертиза подтвердила факт жестокого обращения с ребенком в частном детсаду Казани

Родители бывшего воспитанника частного детского сада «Sun school» на улице Мавлютова провели независимую экспертизу, чтобы выяснить, правда ли их ребенка били и запирали одного в раздевалке садика.

Исследование выявило у мальчика психологическую травму, полученную в результате жестокого обращения со стороны персонала детского сада. Прокурорская проверка нарушений в садике не обнаружила. Теперь родители мальчика планируют обращаться в суд.

К детскому психологу родители ребенка решили обратиться после того, как их четырехлетний сын рассказал, что воспитательница в детском саду била его, уводила из игровой и запирала одного. Экспертизу они провели в другом городе, чтобы быть уверенными в независимости ее результатов.

«Выявлены признаки перенесенной психологической травмы, связанные с психосоциальным стрессом, вызванным жестоким обращением со стороны персонала частного детского сада "Sun school"», — написано в заключении исследования.

Из беседы мальчика с психологом стало ясно, что воспитательница уводила ребенка из игровой, потому что он постоянно плакал. Успокоить его не получалось, из-за чего начинали плакать и другие дети. Обе двери в раздевалку — со стороны игровой и со стороны комнаты персонала — запирались на ключ, а мальчик оставался один.

«Апа закрывала дверь и уходила играть с детишками. А я был в раздевалке», — рассказал мальчик психологу.

Кроме того, мальчик сказал, что воспитательница ударила его в правое плечо.

Однако, по словам матери ребенка, прокурорская проверка, которая началась в детском саду после ее обращения, не стала дожидаться результатов экспертизы. Нарушений в действиях персонала садика сотрудники прокуратуры не выявили.

Администрация детского сада на связь с семьей ребенка не вышла. Родители мальчика не услышали ни извинений, ни попыток разобраться в сложившейся ситуации.

«Получается, в садике можно детей ронять, бить, закрывать одних в комнате и ничего никому не будет за это. Выполнил свою работу только Роспотребнадзор. Мои множественные жалобы на кухню были подтверждены», — поделилась мама мальчика Гульназ Нигматуллина.

В письменном ответе, который получила Гульназ, указано, что масса порций в садике меньше положенной, на кухне выявлены нарушения санитарных норм, а также обнаружены неполадки в оборудовании для приготовления горячих блюд.

Сейчас мальчик получил место в государственном детском саду, но отводить его туда родители не спешат. Психологи предупредили, что последствия психологической травмы могут сказаться на здоровье ребенка — у мальчика астма, которая может обостриться из-за перенесенного стресса. Поэтому как минимум год ему лучше побыть дома.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что прокуратура проверяет частный детсад в Казани, в котором якобы били ребенка. Еще об одном случае, который произошел в этом же детском саду, стало известно в декабре прошлого года. Тогда мама маленького мальчика рассказала, что ее сына уронили, ребенок разбил голову, родители отвезли его в больницу с подозрением на сотрясение мозга.