Экспертам из Узбекистана, Турции и ОАЭ покажут Казань и ее туристический потенциал

Комитет по развитию туризма Казани вложится в продвижение туристического потенциала Казани, организовывая инфотуры для экспертов из Узбекистана, Турции и ОАЭ. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресслужбе комитета.

«Первый тур в Казань будет организован в мае 2024 года для делегации из Узбекистана, в состав делегации войдут 10 человек: это два крупных туроператора и по одному представителю комитета по туризму из каждого города (Ташкент, Самарканд и Бухара)», – говорится в сообщении.

Согласно документам тендера на сайте госзакупок, организация этого инфортура из Узбекистана потребует 790 тыс. рублей. Деньги пойдут на проживание в гостинице в пределах исторического центра города на пять дней и четыре ночи, питание дважды в сутки, а также на транспорт – перелеты на самолете и поездки по Казани.

В этом году Комитет по развитию туризма планирует организовать еще два аналогичных инфотура в Казань из Стамбула и ОАЭ. Как правило, среди экспертов – туроператоры, журналисты, блогеры, фотографы, представители туризма.

«Комитет по развитию туризма Казани старается сделать инфотуры насыщенными и показать максимально, что есть в городе. Поэтому каждый день у группы расписан по часам (перед каждым приемом делегации Комитет составляет программу пребывания)», – рассказали агентству.

Итогом таких инфотуров должны стать подписанные соглашения в сфере туризма, чтобы популяризовать туристический потенциал Казани и тех городов, откуда приезжают эксперты.