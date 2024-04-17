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Экспертам из Узбекистана, Турции и ОАЭ покажут Казань и ее туристический потенциал
Комитет по развитию туризма Казани вложится в продвижение туристического потенциала Казани, организовывая инфотуры для экспертов из Узбекистана, Турции и ОАЭ. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресслужбе комитета.
«Первый тур в Казань будет организован в мае 2024 года для делегации из Узбекистана, в состав делегации войдут 10 человек: это два крупных туроператора и по одному представителю комитета по туризму из каждого города (Ташкент, Самарканд и Бухара)», – говорится в сообщении.
Согласно документам тендера на сайте госзакупок, организация этого инфортура из Узбекистана потребует 790 тыс. рублей. Деньги пойдут на проживание в гостинице в пределах исторического центра города на пять дней и четыре ночи, питание дважды в сутки, а также на транспорт – перелеты на самолете и поездки по Казани.
В этом году Комитет по развитию туризма планирует организовать еще два аналогичных инфотура в Казань из Стамбула и ОАЭ. Как правило, среди экспертов – туроператоры, журналисты, блогеры, фотографы, представители туризма.
«Комитет по развитию туризма Казани старается сделать инфотуры насыщенными и показать максимально, что есть в городе. Поэтому каждый день у группы расписан по часам (перед каждым приемом делегации Комитет составляет программу пребывания)», – рассказали агентству.
Итогом таких инфотуров должны стать подписанные соглашения в сфере туризма, чтобы популяризовать туристический потенциал Казани и тех городов, откуда приезжают эксперты.
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