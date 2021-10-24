Правила идентификации пользователей в мессенджерах не поменяются

Правила идентификации пользователей мессенджеров в России не меняются с вступлением в силу 4 ноября постановления Правительства.

Эту информацию подтвердили глава комитета Госдумы РФ по информполитике Александр Хинштейн и директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

И тот, и другой утверждают, что пользователь как раньше подтвердает свою регистрацию. Нововведение же касается того, что после этого мессенджеры должны запросить информацию по данному пользователю у мобильного оператора.

А также мобильный оператор должен сообщить владельцу месенджера, если указанный пользователь расторгает договор с мобильным оператором.

Более того, Владимир Зыков высказал сомнения по поводу того, захотят ли российские операторы связи предоставлять доступ к своим клиентским базам иностранным компаниям для сверки.

«Что касается российских мессенджеров, здесь то же самое: никакая система до сих пор разработана, по нашей информации, не была, операторы связи не предоставили доступ к данным своих абонентов», — добавил Зыков.