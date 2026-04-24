Эксперт Зубенко допустил снижение ключевой ставки до 14% на сегодняшнем заседании ЦБ

Кандидат экономических наук, доцент кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ Андрей Зубенко заявил «Татар-информу», что Банк России на сегодняшнем заседании может пойти на более существенное снижение ключевой ставки, чем предполагает базовый сценарий регулятора.

«С точки зрения логики последних решений ЦБ следует продолжать постепенное снижение ставки, и более чем на 50 базисных пунктов ожидать не стоит. Однако с учетом текущих макроэкономических показателей и ожиданий рынка можно рассчитывать на более энергичное снижение – на 100 базисных пунктов», – отметил эксперт.

По его словам, дополнительным фактором для принятия решения может стать совещание по экономическим вопросам, которое Президент России Владимир Путин провел 15 апреля с участием членов Правительства и экономического блока. Тогда обсуждалась динамика ключевых макроэкономических показателей и было обращено внимание на их отклонение от прогнозных значений.

Зубенко подчеркнул, что ключевая ставка оказывает влияние как на макроэкономику – инфляцию, инвестиции и занятость, так и на показатели бизнеса, включая стоимость кредитов и финансовую устойчивость.

«Высокая ключевая ставка увеличивает стоимость заимствований, сдерживает спрос на деньги, инвестиции и потребление, что в долгосрочной перспективе отражается на темпах роста экономики и ее конкурентоспособности», – пояснил экономист.

Он добавил, что более заметное снижение ставки может стать сигналом для рынка о готовности регулятора активнее стимулировать экономику, особенно в условиях внешней нестабильности и влияния ближневосточного кризиса на мировые рынки.

Заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке проходит сегодня. На предыдущем заседании 20 марта регулятор снизил ключевую ставку до 15% годовых.