Эксперт «Золотой маски» высоко оценил постановку Бугульминского драмтеатра

Театральный критик, автор статей различных российских театральных изданий, член экспертных советов и жюри фестиваля «Золотая маска» Владимир Спешков высоко оценил премьеру 87-го театрального сезона Бугульминского драмтеатра — спектакль «Скрипка Ротшильда».

«В российской газете „Экран и сцена“ вышел материал о Бугульминском театре. Владимир Спешков в конце апреля побывал в театре имени А. Баталова. Приехал по приглашению Владислава Юдина, директора театра, чтобы посмотреть постановку по рассказу Антона Чехова „Скрипка Ротшильда“. Спектакль был поставлен владимирским режиссером Владимиром Кузнецовым», — рассказала завлит театра Юлия Исмагилова.

Критик отметил, что Татарстан — особая территория. «Здесь театры на высоком подъеме и в плане постановок, и в плане содержания помещений. Спектакль „Скрипка Ротшильда“ серьезный, глубокий. И есть в нем очень важные слова из уст Бронзы: „Если ли бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг от друга громадную пользу“», — отметил он.

В спектакле играют четыре актера. Критик назвал их слаженным оркестром, исполняющим партитуру поэтичного текста Чехова. Незаурядной он назвал актерскую работу Лейсан Хабибуллиной, которая исполняла роль жены Якова Марфы, отметив, что данная «роль редкой тонкости и глубины, пластической и вокальной выразительности».

Также критик отметил игру Рустама Файздрахманова в роли Ротшильда и Владимира Пряхина, сыгравшего Фельдшера.

«Каждому из четырех персонажей спектакля дана песня, кому-то буйная и современная, кому-то народная, протяжная. Все это поддержано оригинальной музыкой композитора Владимира Брусса, пронизывающей действие», — говорится в материале.

Премьера спектакля состоялась в декабре 2021 года. За это время зрителям было представлено десять показов.