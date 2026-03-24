Экономика 24 марта 2026 11:16

Эксперт рассказал, когда в многоквартирных домах отключат отопление

Отключение отопления в многоквартирных жилых домах происходит когда среднесуточная температура воздуха поднимается выше 8 градусов на протяжении более чем 5 суток подряд. Об этом «Татар-информу» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Но надо понимать, что как правило отключение регулируется по местам и с оглядкой на прогноз погоды, чтобы не пришлось через несколько дней снова включать отопление», – сказал Бондарь.

Он также напомнил, что существует так называемый порядок отключений, по которому отопление отключают в первую очередь на промышленных объектах, потом в многоквартирных домах и в последнюю очередь – в социальных учреждениях.

