Общество 18 декабря 2025 19:56

Эксперт ЖКХ предупредила о рисках самостоятельного устранения засора канализации

Эксперт ЖКХ Евгения Юнисова рассказала, что при засоре канализации опасно пытаться устранять проблему самостоятельно. По ее словам, обращаться нужно в официальные службы, а не полагаться на подручные средства.

«При первых признаках серьезного засора (стояк не уходит, вода поднимается в сантехприборах) нужно обращаться в официальные службы. Телефоны должны быть в подъездах многоквартирного дома, на информационных стендах. И такие засоры или аварийные ситуации должны устраняться незамедлительно», – подчеркнула Юнисова в беседе с «Радио 1».

Она добавила, что во время звонка важно четко описать проблему и адрес, а также уточнить номер заявки. Службы работают круглосуточно, поэтому ждать удобного времени не нужно.

Эксперт предупредила, что самостоятельные попытки прочистки могут усугубить ситуацию. «Если раковину или ванну можно попробовать прочистить вантузом или бытовой химией, то с засором общего стояка или магистрали такие методы не сработают и могут усугубить ситуацию. Такие проблемы подручными средствами не решаются, и для этого нужны специализированные службы, у которых есть все необходимое оборудование», – пояснила Юнисова.

Она также отметила, что если диспетчерская служба управляющей компании не отвечает, следует обращаться в городскую диспетчерскую службу по единому номеру.

