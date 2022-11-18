Эксперт: Зеленский обвинил Россию в ЧП в Польше из-за страха потерять поддержку Запада

Владимир Зеленский обвинил Россию в ракетном инциденте на польско-украинской границе из-за страха лишиться поддержки Запада. Об этом с телеканалом TV2 сказал преподаватель Датской военной академии Йорген Медом Стаун.

Он считает, что своими высказываниями украинский лидер «поставил на карту мировое доверие». «Наверное, в будущем к заявлениям украинского президента следует подходить осмотрительнее — по крайней мере, до тех пор, пока не будут установлены факты», — сказал Стаун.

Киев переживает, что Запад может свернуть свою поддержку и лишить его помощи. Именно «страх лишиться политической и материальной поддержки» вынудил Зеленского разыграть «слабую карту» с обвинениями в адрес России.

«Поэтому Зеленский и стоит на своем. В конце концов, он пытается не дать ход истории, которая может лишить Украину поддержки Запада, пусть даже речь идет о несчастливой случайности», — приводит слова Стауна РИА Новости.

Напомним, что вечером 15 ноября на территорию Польши упала ракета. Инцидент произошел неподалеку от границы с Украиной, погибли два человека. После ЧП Зеленский возложил ответственность за произошедшее на Россию.