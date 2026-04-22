Эксперт заявила об отсутствии устойчивого спроса на рынке жилья в Татарстане

На рынке недвижимости пока не видно стабильных признаков роста спроса, а высокая ключевая ставка Центробанка продолжает сдерживать интерес покупателей к ипотеке. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказала член Гильдии риэлторов РТ, руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

Несмотря на начавшееся снижение ключевой ставки Банком России, рыночная ипотека остается дорогостоящей. По информации Единой информационной системы жилищного строительства, средняя ставка по рыночным ипотечным программам сейчас достигает 19,7%, что существенно ограничивает возможности потенциальных заемщиков.

«Пока ставка движется по траектории планомерного снижения. Но с учетом внешнеполитических факторов и возможных „черных лебедей“ нельзя исключать сценарий, при котором она в какой-то момент снова развернется и пойдет вверх», – отметила Гизатова.

Термин «черный лебедь» обозначает редкие и трудно прогнозируемые события, способные резко повлиять на экономическую ситуацию. Эту концепцию популяризировал американский экономист и философ Нассим Николас Талеб.

По словам эксперта, основным драйвером спроса на рынке жилья сегодня остаются льготные ипотечные программы – прежде всего семейная и IT-ипотека. После завершения массовой льготной ипотеки именно эти инструменты продолжают обеспечивать поток покупателей.

«Да, сейчас спрос по этим программам немного снизился – во многом потому, что накопленный объем был реализован до 1 февраля, – но в целом они по-прежнему формируют постоянный покупательский поток. С рыночной ипотекой ситуация заметно сложнее. Здесь все напрямую зависит от политики ЦБ РФ: при ключевой ставке на уровне 15% рыночные кредиты начинаются примерно от 18%, и это серьезно сдерживает спрос», – подчеркнула Гизатова.

На вторичном рынке покупка жилья в ипотеку по ставке около 18% становится экономически невыгодной, считает эксперт. Высокие ежемесячные платежи не компенсируются ростом стоимости недвижимости, а стратегия покупки с расчетом на дальнейшее рефинансирование сопряжена с серьезными рисками.

По данным Банка России, ожиданий резкого снижения ставок в ближайшее время нет. На этом фоне уже фиксируется рост просроченной задолженности по ипотеке: часть заемщиков, рассчитывавших на удешевление кредитов, сталкиваются с трудностями в обслуживании долга и вынуждены продавать или сдавать приобретенное жилье.

