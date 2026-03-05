Эксперт заявила, что за неоднократные опоздания сотрудника могут уволить

Работодатель вправе уволить сотрудника, если тот неоднократно опаздывает на работу без уважительных причин. Об этом рассказала руководитель одной из кадровых компаний Приморского края Ирина Котлярова, ее слова приводит «РИА Новости».

Она пояснила, что, подписывая трудовой договор, сотрудник обязуется добросовестно исполнять свои обязанности. В их числе – соблюдение трудовой дисциплины и режима рабочего времени в соответствии с частью 2 статьи 21 Трудового кодекса РФ. При приеме на работу сотрудник под подпись знакомится с правилами внутреннего трудового распорядка, где также закреплен график его работы.

По словам Котляровой, опоздание означает нарушение условий трудового договора и внутренних правил компании. В таком случае работодатель может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности и, согласно статье 192 ТК РФ, применить замечание, выговор или увольнение. Она отметила, что в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 81 ТК РФ при неоднократных опозданиях без уважительных причин возможно увольнение.

Эксперт добавила, что нередко руководители берут в команду сильных сотрудников, но со временем сталкиваются с нарушением корпоративных правил. В итоге принимается решение расстаться. При этом, подчеркнула она, важно не поддаваться эмоциям и действовать строго в рамках Трудового кодекса.

Для подтверждения нарушения, уточнила Котлярова, необходимы служебная записка от непосредственного руководителя, запрос письменного объяснения от сотрудника, а если в течение двух рабочих дней объяснение не представлено – акт об отказе от его предоставления. Из этих документов должно следовать, что повторное нарушение произошло после первого дисциплинарного проступка.