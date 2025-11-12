news_header_top
Общество 12 ноября 2025 12:38

Эксперт заявила, что близость к экрану во время видеозвонка нарушает личные границы

Близкое расположение к экрану во время видеозвонка может восприниматься как нарушение личных границ собеседника. Об этом рассказала адвокат и эксперт по кинетическому имиджу Полина Денисова в беседе с «NEWS.ru».

Она подчеркнула, что видеозвонки являются частью деловых переговоров, поэтому важно соблюдать соответствующие правила.

По словам Денисовой, при общении через экран стоит учитывать социальную дистанцию. Она пояснила, что если человек сидит слишком близко, создается ощущение нависания, а при слишком большом удалении он воспринимается как недосягаемый, что затрудняет восприятие информации.

Эксперт также обратила внимание на положение камеры. Она рекомендовала устанавливать экран на уровне глаз, чтобы взгляд собеседника не создавал ощущения доминирования.

Если камера расположена слишком низко и взгляд падает сверху вниз, это может создавать впечатление, что человек смотрит свысока, что осложняет равноправный диалог.

Денисова отметила, что такая манера допустима, если руководитель общается с подчиненными, но для подчиненного в общении с руководителем оптимально использовать камеру на уровне глаз.

