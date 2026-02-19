Эксперт заявил, что за ненормированный рабочий день положен дополнительный отпуск

Понятие ненормированного рабочего дня закреплено в статье 101 ТК РФ. Речь идет об особом режиме, при котором отдельных сотрудников по распоряжению работодателя могут при необходимости эпизодически привлекать к работе за пределами установленной продолжительности рабочего времени. Об этом в беседе с «RT» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Он пояснил, что ключевым условием является именно эпизодический характер привлечения: ненормированный рабочий день не предполагает постоянной переработки без ограничений по времени. Эксперт также подчеркнул, что перечень должностей с таким режимом определяется коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом, который принимается с учетом мнения представительного органа работников.

Балынин напомнил, что в статьях 116 и 119 Трудового кодекса работникам с ненормированным рабочим днем гарантирован ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. Его продолжительность устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка, но не может быть менее трех календарных дней.

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного в таком режиме. При этом право на дополнительный отпуск возникает независимо от того, сколько времени сотрудник работал в условиях ненормированного рабочего дня.

Дополнительный отпуск суммируется с основным ежегодным оплачиваемым отпуском, в том числе удлиненным, а также с другими ежегодными дополнительными отпусками.

Эксперт уточнил, что если минимальная продолжительность ежегодного отпуска в России составляет 28 календарных дней, то для работников с ненормированным рабочим днем она увеличивается как минимум до 31 дня. Он отметил, что речь идет о минимальных значениях: в организациях отпуск может быть продлен более чем на три дня.