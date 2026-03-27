Эксперт заявил, что вероятность возвращения россиян к стационарным телефонам невысокая

Массового возвращения к стационарным телефонам в России не ожидается, несмотря на рост интереса к ним. Такое мнение в разговоре с «ТАСС» высказал генеральный директор группы компаний ST IT и эксперт рынка Technet Национальной технологической инициативы Антон Аверьянов.

Ранее президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на съезде РСПП сообщил журналистам, что россияне стали чаще интересоваться установкой стационарных телефонов. По его словам, спрос растет, и даже многие обеспеченные люди хотят установить такие аппараты у себя дома, однако точные цифры он не привел.

Аверьянов считает, что вероятность массового возврата к проводной связи остается низкой: большинство пользователей продолжит пользоваться мобильной связью. При этом он допустил, что в отдельных группах интерес к стационарным телефонам будет сохраняться. Речь идет об организациях, пожилых людях, семьях с детьми, а также о тех, кто уже сталкивался с перебоями связи.

Эксперт подтвердил, что спрос на такие устройства действительно растет. Он объяснил это стремлением иметь резервный канал связи: стационарные телефоны работают по отдельной линии и не зависят от мобильных сетей, базовых станций и наличия электричества в доме. По его словам, многие воспринимают их как страховку на случай перебоев с интернетом или сотовой связью.

По данным маркетплейсов, в марте 2026 года продажи проводных телефонов выросли на 25%, также увеличился интерес к пейджерам. Однако Аверьянов уточнил, что в абсолютных значениях рост пока остается небольшим, поскольку при низкой базе даже заметные проценты не означают резкого увеличения объемов.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о перебоях с интернетом в Москве, отметил, что спецслужбы выполняют свои задачи и принимают необходимые меры для предотвращения угроз.

Ранее ТАСС сообщал, что на фоне нестабильной работы мобильного интернета в отдельных районах столицы пользователи сохраняли доступ к сайтам и сервисам из «белого списка», а также могли пользоваться голосовой связью и отправкой СМС.