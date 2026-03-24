Эксперт заявил, что Телеграм замедляют из-за несоблюдения закона о персональных данных

Замедление работы мессенджера Телеграм связано с несоблюдением требований российского законодательства. Об этом заявил президент Национальной ассоциации цифровой экономики Андрей Неукрытый в эфире телеканала «Крым 24».

Он напомнил, что по закону персональные данные граждан должны храниться исключительно на территории России. По его словам, Телеграм хранит не только переписку пользователей, но и информацию о финансовых операциях, бизнесе и рекламе, при этом эти данные передаются за пределы страны.

Он указал, что подобные действия рассматриваются как нарушение законодательства и вынуждают власти принимать меры для защиты данных граждан.

Кроме того, Неукрытый отметил, что такие условия стимулируют развитие российских цифровых сервисов, которые способны обеспечить более высокий уровень безопасности и конфиденциальности пользовательской информации.