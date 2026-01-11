Эксперт заявил, что спрос на вторичное жилье сохранится, несмотря на «эффект Долиной»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новостройки не вытеснят вторичный рынок жилья в 2026 году, а спрос на квартиры в старом фонде сохранится, несмотря на так называемый «эффект Долиной». Такое мнение высказал вице-президент Российской гильдии риелторов Андрей Банников, его слова приводит «ТАСС».

Заметного перетока покупателей со «вторички» в новостройки сейчас не происходит, даже с учетом резонансных кейсов на рынке. Банников отметил, что новостройки лишились своего главного преимущества – льготной ипотеки, поэтому следующий год вряд ли станет для них годом доминирования.

Эксперт добавил, что ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем, который, по данным Сбербанка, составлял около 34%, в 2026 году может сократиться. Он напомнил, что участники рынка ожидают постепенного снижения ключевой ставки Банка России. По оценке Банникова, в 2026 году ставка может уменьшиться на несколько процентных пунктов.

Снижение ставки, по его мнению, приведет к небольшому перетоку средств с депозитов в рынок недвижимости и немного оживит ипотечное кредитование. Банников подчеркнул, что при нынешних ипотечных ставках на уровне 18,5-20% ипотека фактически не работает.

Такие кредиты, по его словам, берут на сравнительно небольшие суммы – в крупных городах это, как правило, 2-3 млн рублей – чтобы закрыть временный финансовый разрыв, заработать деньги за несколько лет или продать другое имущество и погасить заем.

Эксперт отметил, что долгосрочные покупки жилья при таких ставках практически не совершаются. При этом, если ипотечные ставки снизятся до уровня 12-13%, рынок недвижимости, прежде всего вторичный, может перейти к росту.