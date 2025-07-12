Эксперт заявил, что санкции против партнеров России могут ударить по экономике США

Президент США Дональд Трамп вряд ли будет вводить 500-процентные пошлины на торговых партнеров России, поскольку любые последствия от этих санкций ударят по самой Америке. Такое мнение высказал аналитик Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, его слова приводит «Газета.Ru».

Он считает, что сам законопроект, скорее всего, примут – его цель в первую очередь политическая: оказать давление на Россию и заставить пойти на уступки по украинскому вопросу. Однако применять санкцию на практике, по мнению эксперта, Трамп не станет. В законе предусмотрена отсрочка на 180 дней, и, как показывает опыт других торговых войн, именно этим временным «окном» обычно и пользуются, чтобы начать переговоры.

Юшков отметил, что это может быть элементом давления – закон приняли, чтобы Россия задумалась и начала обсуждать возможные договоренности. На деле же все больше похоже на блеф, так как реальное введение таких пошлин больнее всего ударит по самим США.

Эксперт пояснил, что если импортеры российской нефти, такие как Индия и Китай, испугаются санкций и откажутся от поставок, Россия просто не сможет переориентировать экспорт в другие страны. В результате придется снижать добычу, а это вызовет дефицит нефти на мировом рынке. По оценке Юшкова, цены на сырье могут резко взлететь до $150-200 за баррель.

В итоге основными пострадавшими станут сами США и Евросоюз – крупные импортеры нефти. Рост цен на топливо приведет к скачку инфляции, повышению ставок и торможению экономического роста. Это, в свою очередь, может обернуться рецессией и недовольством американцев, которые вряд ли простят Трампу очередной скачок цен на бензин, особенно учитывая, что ранее он сам критиковал демократов за рекордно дорогую нефть при их правлении.