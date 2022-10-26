Эксперт заявил, что Рунет сможет работать и при отключении от глобальной Сети

Рунет может работать автономно при отключении от глобальной сети. Это доказали учения по устойчивости и безопасности сети, подчеркнул директор центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Главного радиочастотного центра (ГРЧЦ, подведомственен Роскомнадзору) Сергей Хуторцев.

«В августе были проведены ежегодные учения. В этом году список участников был расширен, привлекались ключевые владельцы интернет-ресурсов: СМИ, финсектор, Rutube. Учения показали готовность российского сегмента сети „Интернет“ к автономной работе в случае отключения его от глобальной сети», — приводит его слова РИА Новости.

Специалист заявил, что для обеспечения надежности работы отечественных ресурсов важно обеспечить их независимость от зарубежных программных библиотек и сделать более доступным и массовым применение российских сертификатов ключей шифрования для доступа к ним.

Он отметил, что подобные учения проводятся ежегодно. В этом году, учитывая международную обстановку, они были направлены на кибербезопасность, в том числе отражение DDoS-атак.