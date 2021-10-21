Эксперт заявил, что новые штаммы коронавируса не обязательно будут более опасными

Новые варианты коронавируса, которые неизбежно будут появляться, не обязательно будут опаснее и агрессивнее уже существующих, как штамм «дельта», отметил вирусолог центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ, профессор Александр Бутенко, передает радио Sputnik.

«Появление новых генотипов или вариантов коронавируса, которые происходят от китайского варианта декабря 2019 года, продолжается и будет продолжаться, – сказал Бутенко. – Причем они могут эволюционировать как в сторону увеличения патогенных и вирулентных свойств, так и в сторону их уменьшения».

Он отметил, что на эволюцию вируса повлиять невозможно, но пандемия, несмотря на все ее негативные последствия, – «это не апокалипсис».

Бутенко подчеркнул важность прививочной кампании. По его словам, там, где вакцинация начинает проводиться в больших масштабах, ситуация улучшается.

«Поэтому в некоторых странах наступает уже отмена всех ограничительных мероприятий, в основном за счет вакцинации, но и за счет приобретения коллективного иммунитета», – заключил эксперт.

