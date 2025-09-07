news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 7 сентября 2025 12:56

Эксперт заявил, что культ семьи должен стать частью культурного кода для детей в России

Читайте нас в
Телеграм

Культ семьи и многодетности должен стать естественным культурным кодом для детей в России. Об этом заявил Председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» и Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов, его слова приводит РИА Новости.

Абрамов отметил, что этого можно добиться только при системной и согласованной политике во всех сферах, начиная с раннего возраста.

Поддержка традиционных ценностей соответствует целям национального проекта «Семья».

#традиционные ценности #семейные ценности #многодетные семьи
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

Сосо Павлиашвили провел благотворительный концерт для участников СВО в Казани

6 сентября 2025
Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

Праздничный концерт ко Дню нефтяника проходит в Альметьевске

6 сентября 2025