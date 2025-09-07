Эксперт заявил, что культ семьи должен стать частью культурного кода для детей в России

Культ семьи и многодетности должен стать естественным культурным кодом для детей в России. Об этом заявил Председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек» и Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов, его слова приводит РИА Новости.

Абрамов отметил, что этого можно добиться только при системной и согласованной политике во всех сферах, начиная с раннего возраста.

Поддержка традиционных ценностей соответствует целям национального проекта «Семья».