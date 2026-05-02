Эксперт: завершение боевых действий США против Ирана не означает окончания противостояния

Завершение боевых действий США против Ирана не означает окончания противостояния, а лишь переводит конфликт в новую фазу, заявил в беседе с «Абзацем» эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

Накануне президент США Дональд Трамп уведомил конгресс о завершении боевых действий против Ирана, уточнив, что американский контингент останется в регионе для сдерживания потенциальных угроз со стороны Тегерана.

Балмасов отметил, что «маленькой победоносной войны» у Трампа не получилось, но ситуация с Ираном не закончилась и будет растянута во времени. США продолжат душить Тегеран экономически – с помощью блокады Ормузского пролива и санкций, а также будут пытаться подорвать режим изнутри силами американских и израильских спецслужб.

Востоковед подчеркнул, что Израилю никто не запрещает наносить удары по Ирану, особенно с учетом ослабленной иранской системы ПВО. Он также добавил, что нельзя исключать возобновления боевых действий после промежуточных выборов в США, поскольку сейчас относительное затишье выгодно Трампу.