Педагог Короткова: «Зарница» воспитывает в молодежи чувства сплочения и взаимопомощи

Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» стала редким примером активности для детей и подростков, где они могут решать задачи в большом коллективе, что воспитывает в них чувство сплочения и взаимопомощи. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась кандидат педагогических наук, практикующий психолог, заведующий кафедрой педагогики и психологии ТИСБИ Анна Короткова.

«Для детской и подростковой аудитории очень важны мероприятия, главным принципом которых становится делать что-либо сообща. Сейчас таких активностей гораздо меньше, чем 10 лет назад. В игре "Зарница" мы видим социализирующий элемент сплочения и живого общения», – отметила собеседник агентства.

Кроме того, формат игры способствует и патриотическому воспитанию, продолжила эксперт.

«Сплочение и единение – одна из важных скреп нашей страны. Когда такой принцип используется в "Зарнице", то он имеет долгоиграющую перспективу. Таким образом транслируются традиционные ценности, это часть нашего цивилизационного развития», – заключила она.

Напомним, в Татарстане стартовал новый сезон Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Предполагается, что ее участниками станут более 81 тыс. подростков.