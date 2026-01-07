news_header_top
Политика 7 января 2026 21:53

Эксперт Жарихин заявил о замедлении российско-американских переговоров по Украине

События в Венесуэле уже повлияли на динамику российско-американского диалога по урегулированию конфликта на Украине и привели к его заметному замедлению. Такое мнение высказал заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин, его слова приводит «ТАСС».

По его оценке, в последние недели взаимодействие Москвы и Вашингтона по украинской тематике практически приостановилось. При этом активные консультации продолжаются на других внешнеполитических направлениях администрации Президента США Дональда Трампа, тогда как контакты с Россией заметно сократились.

Эксперт также отметил, что переговорный процесс зашел в тупик из-за отсутствия готовности Европы и Украины к компромиссам. По его словам, выдвигаемые ими условия не устраивают российскую сторону.

В то же время, считает Жарихин, у Президента США нет достаточных рычагов давления, чтобы склонить европейские страны и Киев к ранее обсуждавшимся компромиссным решениям. В этой ситуации американская администрация может быть склонна к сближению с их позицией, если добиться уступок иным путем не удается.

#переговоры #Россия и США #Украина
