Эксперт: Западные СМИ пытаются замалчивать топливный кризис

Фото: © «Татар-информ»

Западные СМИ молчат о проблемах в сфере энергоресурсов, хотя признают, что Россия поборола потолок цен на нефть, который вводили лидеры европейских стран. Об этом в беседе с «Октагон.Медиа» заявила эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России Ирина Кезик.

Она назвала примечательным тот факт, что уже с декабря 2022 года Запад не возвращается к вопросу о пересмотре ценового потолка для российской нефти, хотя во время анонса ограничений европейские политики заявляли, что будут пересматривать потолок два раза в месяц.

«Но они этого не делают с декабря, поскольку понимают: если потолок снизить, это чревато настоящим блэкаутом, – отметила Кезик. – Западные СМИ пытаются замалчивать топливный кризис, хотя признают, что Россия поборола потолок. Пришлось поступиться принципами ради выживания. Полагаю, до конца года менять его точно не будут».