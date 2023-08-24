Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Эксперт: Западные СМИ пытаются замалчивать топливный кризис
Западные СМИ молчат о проблемах в сфере энергоресурсов, хотя признают, что Россия поборола потолок цен на нефть, который вводили лидеры европейских стран. Об этом в беседе с «Октагон.Медиа» заявила эксперт межотраслевого экспертно-аналитического центра Союза нефтегазопромышленников России Ирина Кезик.
Она назвала примечательным тот факт, что уже с декабря 2022 года Запад не возвращается к вопросу о пересмотре ценового потолка для российской нефти, хотя во время анонса ограничений европейские политики заявляли, что будут пересматривать потолок два раза в месяц.
«Но они этого не делают с декабря, поскольку понимают: если потолок снизить, это чревато настоящим блэкаутом, – отметила Кезик. – Западные СМИ пытаются замалчивать топливный кризис, хотя признают, что Россия поборола потолок. Пришлось поступиться принципами ради выживания. Полагаю, до конца года менять его точно не будут».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»