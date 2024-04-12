Эксперт: Задача переворота 2014 года – отделиться от России культурным и военным забором

6 апреля 2014 года на востоке Украины начались события, положившие начало вооруженному конфликту в Донбассе. Оценкой событий десятилетней давности, а также мнением о том, правильно ли поступила Россия, поддержав сопротивление жителей Донбасса геноциду со стороны Киева, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов говорит, что «сегодня с высоты 10-летия очевидно, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот: был свергнут законно избранный президент Украины, в легитимности которого никто в мире не сомневался».

Все процессы, которые происходили потом, были прямым отголоском этого государственного переворота, продолжает эксперт. По его мнению, задачей переворота «было не просто оттащить Украину от России, но и разрушить украинскую государственность в части ее исторических связей с Россией: задушить русский язык, заставить русскоязычное население говорить на украинском языке, переписать всю историю, перетасовать всю культуру, отделиться от России и культурным, и физическим, и военным забором». Это фактически было началом разрушения украинской государственности, резюмирует Морозов.

«Россия не могла в этой ситуации не встать на сторону восставшего Донбасса, потому что в противном случае это было бы изменой всей нашей истории, поскольку за Донбасс, за Малороссию, за Крым было пролито огромное количество крови наших предков. Эти земли никогда не были частью украинского государства, они оказались в составе Украины вопреки воли живущих на этих территориях людей», – продолжает спикер.

«И как только встал вопрос о том, что их пытаются окончательно отделить от России, люди встали против этого во весь рост. И фактически эти люди оказались под ударами киевских ракет, им просто не простили такую позицию. Не поддержать этих людей означало бы предать и собственную историю, и самое главное – окончательно поставить крест на безопасности наших западных границ», – считает Морозов.

Кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин выразил мнение, что события 2014 года будут рассматриваться и анализироваться еще долгое время, будут изучаться как примеры геополитических изменений, роста национализма. Создание ДНР и ЛНР в 2014 году было результатом недовольства местного населения политическими событиями в Украине, говорит он.

«Эти республики были провозглашены в условиях возросшей политической напряженности, возникшей после свержения пророссийского президента Виктора Януковича и вступления националистически настроенного правительства в Киеве. Создание ДНР и ЛНР вызвало международные конфликты и санкции, однако для значительной части населения эти республики стали символом защиты прав русскоязычного населения в регионе», – считает эксперт.

Он также добавляет, что с точки зрения истории, создание ДНР и ЛНР можно рассматривать как «результат долгой истории напряженных отношений между различными этническими и культурными группами на территории бывшего Советского Союза». «Вместе с тем, эти события также подчеркивают важность политической стабильности и уважения прав человека в постсоветском пространстве», – отмечает Гафиятуллин.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова акцентирует внимание на том, что такие ценности как поддержка и солидарность для российского народа не пустой звук. «Россия всегда будет помнить героев “русской весны”, кто пытался сохранить свои культуру и веру, но погиб за право говорить на родном языке», – подчеркивает она.

Павлова отметила, что мирная жизнь наконец-то возвращается в города ДНР и ЛНР. Татарстан, как шеф-регион, с 2022 года активно помогает в восстановлении городов Лисичанск и Рубежное. Сюда доставляется гуманитарная помощь, в городах строятся и ремонтируются школы, дома, оказывается помощь населению.

«Десятилетие госпереворота в Киеве, образование ДНР фактически определили ход всего последующего украинского кризиса», – говорит заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков. Развитие ситуации привело к противоборству России и 55 стран НАТО и их саттеллитов, считает он.

«Многие аналитики называют данные события “началом третьей мировой войны”. Понятно, что окончание украинского кризиса перевернет весь мировой международный порядок», – говорит Большаков.

«Приход к власти фашистского режима фактически обозначал то, что русские на такой Украине не могут жить, общаться на родном языке, занимать должности в правительстве, муниципалитетах. <…> У России остался единственный выход начать СВО в феврале 2022 года. После этого четыре территории стали российскими и живут по российским законам», – пишет эксперт. Он также добавляет, что Украина ослабла настолько, что воюет террористическими средствами, «противостоять российской армии в одиночку она уже не может». «Спасают только западные страны, которые бояться проиграть РФ», – считает он.

«Будем надеяться, что через несколько лет Россия сможет одержать полную победу над коалицией западных и украинских войск, присоединить большую часть территорий нынешней Украины, обеспечить нейтральный статус оставшегося украинского государства. Новый мировой порядок уйдет от диктата Запада, ряд европейских стран потеряют свое влияние: Франция, Великобритания, Германия, а США его значительно снизят. Украинская нация просто прекратит свое существование», – резюмирует Большаков.

Эксперт Евгения Храмова выразила мнение, что ключевым словом в отношении украинского руководства к жителям Донбаса является «ложь». «Люди, находящиеся у власти на Украине, избрали ложь стратегией поведения. <…> Сегодня, когда представители ведущих мировых политических институтов в своих высказываниях намеренно или невольно проговариваются об этой лжи, стало понятно, что стратегия лжи украинской властной верхушки давно вошла в мейнстрим европейско-американской. Под эту стратегию десятилетиями уничтожались тысячи людей на всей планете, будь то Донбас или Югославия, Африка или Азия», – говорит она.

«Лгуны одного и того же “производителя” потрясают пустыми пробирками, а потом стирают с лица земли мирные города, обещают “свободу и мир”, а потом убивают сотни детей. И только скорбящие матери приходят к сотням “Аллей ангелов” по всему миру, а скорбящие отцы берут в руки оружие, чтобы защитить родную землю, любимых и отстоять право на жизнь, честь, достоинство и свободу выбора. Во времена всеобщей лжи встать на сторону правды – это сильный, святой поступок. Россия совершила сильный поступок, поддержав детей, матерей и отцов Донбаса», – подчеркнула эксперт.