Аналитик Юшков объяснил, ожидается ли в России дефицит бензина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России нет дефицита бензина, а приостановка работы независимых АЗС в ряде российских регионов связана с тем, что они стали меньше покупать топливо в связи с ростом его стоимости на бирже. Об этом «Татар-информу» сообщил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке, в Саратовской, Нижегородской, Ростовской, Рязанской областях и в Крыму наблюдается дефицит бензина, который привел к вынужденной приостановке работы некоторых независимых АЗС.

«Когда мы говорим о дефиците бензина, это не значит, что у нас не производят бензин в достаточном объеме, а просто некоторым заправкам невыгодно его продавать. Иными словами, они не покупают или мало покупают бензин, но, как правило, это касается независимых АЗС, которые покупают топливо на бирже, поскольку вертикально интегрированные компании сами добывают и продают. В августе на бирже зафиксировали новые исторические рекорды по цене, из-за чего независимые заправки вынуждены были также поднять цены. Однако, когда они начинают поднимать цены в розницу, к ним приходит антимонопольная служба и предъявляет претензии по поводу необоснованного роста цен. При этом, снизив цены, независимые АЗС работают в убыток. Тогда они начинают сокращать закупки или не продавать бензин», – объяснил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что данная ситуация особенно характерна для Крыма.

«На полуострове вообще нет вертикально интегрированных компаний. В Крыму исторически так сложилось, что у них все заправки независимые, а крупные российские компании пока еще туда не успели зайти. Что касается других регионов, то там ситуация опять же затронула только отдаленные районы, где есть независимые АЗС. Иными словами, в Нижегородской, Рязанской областях и других регионах, где-нибудь в отдаленных краях, где одна независимая АЗС обеспечивает бензином несколько деревень, такая проблема есть. Но также там есть районы, где много заправок и человек может без каких-либо сложностей заправиться на вертикально интегрированной заправочной станции», – резюмировал эксперт.