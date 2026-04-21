Эксперт Юнисова объяснила, почему цифровое взыскание не решает проблему старых долгов ЖКХ

Эксперимент по автоматизированному взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги, который до 30 июня проходит в 19 регионах России, должен упростить работу управляющих компаний и ускорить судебные процедуры. Однако, как отметила сопредседатель НП «Управдом» Евгения Юнисова в беседе с «Радио 1», не решит проблему учета старых долгов в системе.

По словам эксперта, ранее взыскание задолженности через суд часто затягивалось из-за необходимости уточнять место постоянной регистрации должника. Если адрес регистрации не совпадал с адресом жилья, документы могли возвращаться или направляться в другой регион, что увеличивало сроки рассмотрения.

«Процедура до вынесения судебного приказа порой была неподъемна для управляющей организации. Система ГИС ЖКХ теперь автоматически подтягивает паспортные данные, СНИЛС и место регистрации должника. Взаимодействие между поставщиком услуг и судебной системой становится электронным», – пояснила Юнисова.

При этом новый механизм не предполагает автоматического списания средств со счетов должников: после вынесения судебного приказа взысканием задолженности по-прежнему занимаются судебные приставы.

Как подчеркнула эксперт, цифровизация не затрагивает проблему старых долгов, которые продолжают учитываться в общей статистике, даже если их взыскание уже невозможно. Так, на 1 января задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги достигла 1,5 трлн рублей. При этом значительная часть этой суммы относится к долгам, которые фактически невозможно вернуть.

«Судебные приставы возвращают исполнительный лист, а запись остается. Задолженность сформирована, в базе данных она есть, но реализовать эту задолженность или исключить эту запись ввиду ее безнадежности поставщик услуг не может», – заявила Юнисова.

По мнению эксперта, до тех пор, пока механизм учета и списания безнадежной задолженности не будет пересмотрен, такие долги продолжат отражаться в статистике, несмотря на цифровизацию процедур взыскания.