Эксперт Янков выступил против тотального запрета электросамокатов в России

Регулирование сферы электросамокатов должно опираться на четкую градацию устройств, а маломощные самокаты следует оставить доступными без получения специальных удостоверений. Об этом «Абзацу» рассказал член Общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков.

Он отметил, что инициатива Следственного комитета по тотальному ограничению средств индивидуальной мобильности не решит проблему аварийности. По его словам, много детей катаются на легких электросамокатах, большое число техники находится в частной собственности, и не нужно пытаться резко все запрещать. Янков подчеркнул, что средства индивидуальной мобильности прочно вошли в жизнь, поэтому надо вводить градацию и ограничения в зависимости от мощности и возраста.

По словам эксперта, введение полноценных экзаменов в ГИБДД целесообразно лишь для владельцев тяжелых и скоростных электросамокатов, представляющих повышенную опасность для пешеходов. Для маломощных устройств должна сохраняться упрощенная процедура, аналогичная действующим правилам для легких мопедов.

Янков добавил, что водительские права нужны начиная с определенной мощности, чтобы приравнять электросамокаты к мопедам по этой характеристике. Маломощные средства передвижения, которыми сейчас можно управлять без прав, по его мнению, должны остаться доступными без удостоверений. Полный и резкий запрет, считает он, не сработает, необходимо вводить разумные возрастные и технические планки.