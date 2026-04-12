Эксперт Хрипченко посоветовала не закрывать соцсети при поиске работы
Социальные сети не стоит закрывать во время поиска работы, поскольку они все чаще воспринимаются работодателями как часть профессионального образа кандидата. Об этом сообщила директор по академическому и карьерному развитию Президентской академии Анна Хрипченко, ее слова приводит «ТАСС».
По ее мнению, закрытый или пустой профиль может вызвать у работодателя больше вопросов, чем страница с неидеальным контентом, особенно если речь идет о современных, публичных или руководящих позициях.
Эксперт рекомендовала не скрывать профиль, а заранее привести его в порядок. Она отметила, что за несколько недель до активного поиска работы стоит оценить свою страницу с точки зрения работодателя и удалить материалы, которые могут показаться неуместными.
По ее словам, социальные сети фактически становятся продолжением резюме, поскольку отражают личные качества человека и его стиль общения.
Также Анна Хрипченко добавила, что оптимальным вариантом является наличие открытого профессионального профиля на одной-двух платформах при сохранении личной части страницы в закрытом доступе для ограниченного круга.