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Эксперт: Хотим создать информационную систему со всеми детскими тренерами и секциями в РТ
В список на голосование за публичные цели Министерства спорта Татарстана попало создание информационной системы для быстрого и удобного поиска информации о проводимых в республике спортивных мероприятиях, просмотра новостей о спорте и поиска мест для тренировок.
За счет такой системы родители смогут в один клик узнавать о секциях и тренерах города и республики. Она позволит наиболее просто определяться с местом для занятий спортом и получать информацию о специалистах в разных спортивных дисциплинах. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель общественного совета при Министерстве спорта Республики Татарстан и председатель молодежного физкультурно-спортивного общества «Буревестник» Республики Татарстан Эмир Харисов.
«Каждый вид спорта заинтересован в развитии и привлечении разных слоев населения, особенно детей. Поэтому важно дать информацию, где и кто может оказать конкретные услуги. Мы должны предоставить родителям площадку, где они смогут найти интересующие их секции. Задача такой системы — это в один клик давать людям всю интересующую их информацию о занятиях, чтобы найти максимально оптимальное место для тренировок в зависимости от места жительства, учебы, тренерского состава или других причин», — пояснил собеседник агентства.
При этом он подчеркнул, что создание такого сервиса — это небыстрый и дорогостоящий процесс. Дело в том, что нужно создать обширную базу данных, которая будет постоянно меняться и дополняться.
«Мы хотим, чтобы у родителей была возможность из собственных критериев — места жительства, работы, особенностей ребенка — выбрать спортивную секцию», — повторил он.
Кроме того, Харисов высказался и еще об одной из предполагаемых публичных целей Минспорта РТ — проведении спартакиады «Здоровье» для предприятий есяти отраслей экономики Татарстана. Мероприятие направлено на популяризацию здорового образа жизни и дает возможности для общения представителей разных производств.
«Спартакиада среди крупных предприятий направлена на популяризацию здорового образа жизни. К тому же во всех людях заложен соревновательный момент и все хотят победить. Кроме того, такое мероприятие даст дополнительные возможности для общения», — отметил эксперт.
Он выразил надежду, что публичное голосование за цели Минспорта РТ позволит понять, актуально ли такое мероприятие для самих работников предприятий. Результаты станут маркером обратной связи для организаторов.
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