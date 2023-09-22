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Эксперт: Хотим сделать Казань столицей стартапов России
Цель казанского ИТ-парка — сделать город столицей стартапов России. Об этом на международном форуме Kazan Digital Week рассказал руководитель департамента технологического предпринимательства ГАУ «ИТ-парк» Алексей Таранов.
«Мы хотим сделать Казань столицей стартапов России, чтобы у людей от Владивостока до Калининграда при слове Казань возникала ассоциация, что это столица ИТ-отрасли страны», — сказал Таранов.
Напомним, по поручению и инициативе Президента Владимира Путина в России реализуется национальный проект «Цифровая экономика».
«Скажу, наверное, очевидные для всех вещи: значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально, соперничество между государствами идёт ожесточённое. От того, каких результатов мы добьёмся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны, наши возможности на качественно новом уровне решать задачи экономического, промышленного, социального развития, создавать широкие условия для самореализации граждан, для запуска общественных инициатив», — отмечал по этому поводу он.
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