Эксперт Холод объяснил, на что обращать внимание при покупке дыни

Хорошая дыня должна быть ровной, без повреждений и иметь характерный аромат. Об этом «Татар-информу» сообщил бывший замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.

«Если это дыня-торпеда, то она должна быть однозначно жёлтой, может быть, где-то серого цвета и хорошо пахнуть. Дыня-колхозница должна быть жёлтая, может с какими-то зелёными прожилками на поверхности», - отметил собеседник агентства.

Он также добавил, что дыня не должна быть мягкой на ощупь – напротив, спелый плод должен хорошо «звучать», как арбуз.

По словам Холода, сезон дынь с северного полушария начинается в конце июня.

«Если это дыня северного полушария, то их начинают продавать с июня-июля и вплоть до декабря. А дыни с южного полушария, например, из Бразилии, были на прилавках даже зимой. Они безумно дорогие, но они были», – резюмировал Холод.